Ο Κάρι αποτελεί τον κορυφαίο σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ και φρόντισε για ακόμη μια φορά να το δείξει την τρομερή ικανότητα που διαθέτει.

Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης των Ουόριορς με τους Σέλτικς, ο Κάρι έκλεψε την μπάλα, σούταρε πίσω από το κέντρο και έβαλε ένα αδιανόητο τρίποντο!

STEPH AT THE BUZZER FROM HALF-COURT 🤯



WARRIORS LEAD AT THE HALF ON TNT pic.twitter.com/optksxdfib