H Accor Arena έβαλε τα καλά της και υποδέχτηκε Μπουλς και Πίστονς (vids)

Περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα και οι παίκτες του Μπίλι Ντόνοβαν και του Ντουέιν Κέισι έκαναν την εμφάνισή τους στο παρκέ της Accor Arena για την αναμέτρηση της regular season.

Ο Κίλιαν Χέιζ γνώρισε την αποθέωση, όπως και κάθε παίκτης των Σικάγο Μπουλς που πατούσε στο παρκέ για τα πρώτα σουτ της βραδιάς, με το κλίμα να είναι εορταστικό και τον κόσμο να γεμίζει σταδιακά τις εξέδρες.

Πάρτε μια γεύση μέσα από την κάμερα του SDNA που βρίσκεται στην Accor Arena του Παρισιού:

Bojan Bogdanovic tries to find his spot from deep #Pistons #PistonsinParis #NBAParis pic.twitter.com/lLs3Tnq1ot