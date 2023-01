Επίσημη η επιστροφή του Σίλεϊ στην Μπάγερν Μονάχου

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Σίλεϊ στο Μόναχο, καθώς ο 33χρονος άσος αγωνίστηκε στην Μπάγερν και την σεζόν 2020-21.

Ο Σίλεϊ ξεκίνησε την σεζόν στην Γαλλία και την Γκραβελίν, ενώ σε 53 συμμετοχές στην Euroleague με την Μπάγερν και την Μακάμπι Τελ Αβίβ, μέτρησε 7,7 πόντους, 2,4 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Another successful trip to @MUC_Airport: Welcome back to Munich, @vitaminDseeley! #FCBB #WeBallTogether #WelcomeBackDJ pic.twitter.com/PGexx3RIoa