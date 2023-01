Χαντς: «Παίρνω όλη την ευθύνη, ήμουν κάκιστος» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ μάλιστα ανέφερε ότι παίρνει όλη την ευθύνη για την κακή αγωνιστική του επίδοση, και όπως λέει από αυτή την εμφάνιση θα μάθει αρκετά πράγματα.

«Ήμουν κάκιστος και παίρνω όλη τη ευθύνη για μια εμφάνιση από την οποία πρέπει να μάθω πράγματα. Για όλους εκείνους που είναι φίλοι της ομάδας να ξέρουν πως παραμένω ενθουσιασμένος με την ομάδα και θα δουλέψουμε για να επιστρέψουμε στις νίκες», όπως έγραψε.

Η ανάρτηση του Τζέιλεν Χαντς:

Horrible performance by me today that I take full responsibility for and will Learn from. For anyone who follows PAOK I’m excited for the Team to work n get back to winning 💯