Ο Τέιτουμ κατέρριψε το ρεκόρ του θρυλικού Λάρι Μπερντ (pic)

O ηγέτης των «Κελτών», είχε 51 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 7/12 τρίποντα και με την επίδοσή του έγραψε ιστορία, αφού κατέρριψε το ρεκόρ του θρυλικού, Λάρι Μπερντ.

Αυτό ήταν το πέμπτο ματς του Τέιτουμ που σημειώνει 50+ πόντους και άφησε πλέον στην δεύτερη θέση τον θρύλο των Σέλτικς, Λάρι Μπερντ, που είχε σημειώσει αυτή την επίδοση σε 4 ματς.

Jayson Tatum is now the Celtics' all-time leader in regular-season 50-point games. (He's only 24)



Celtics' 50-point game leaders

1. Jayson Tatum – 5

2. Larry Bird – 4

3. 5 players with 1 pic.twitter.com/Vfk2ajPmyD