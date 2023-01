Μυθικός Λεμπρόν: Έφτασε τους 38.000 πόντους και πλησιάζει τον Τζαμπάρ!

Ο «Βασιλιάς» πριν την έναρξη της αναμέτρησης των Λέικερς με τους Σίξερς, χρειάζονταν 11 πόντους για να φτάσει τους 38.000 στην καριέρα του, με τον ηγέτη των «Λιμνάνθρωπων» να το καταφέρνει στα μέσα του πρώτου δωδεκαλέπτου, με jump shoot.

O μυθικός Λεμπρόν, μάλιστα έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του NBA, που σπάει το... φράγμα των 38.000 πόντων και πλέον βάζει πλώρη για να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών και να γίνει ο πρώτος σκόρερ, παίρνοντας τα σκήπτρα από τον θρυλικό, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

HISTORY MADE 👑



LeBron James becomes only the second player in NBA history to score 38,000 career points. pic.twitter.com/uqLckZ9LY0