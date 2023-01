Ο... αέρινος γκαρντ των Γκρίζλις στην αναμέτρηση με τους Πέισερς, κάρφωσε εντυπωσιακότατα την μπάλα στο καλάθι, κάνοντας... αφίσα τον Τζέιλεν Σμιθ.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο λογαριασμός του NBA στο Twitter, ο Μοράντ έβαλε υποψηφιότητα για το κάρφωμα της χρονιάς με την αδιανόητη ενέργειά του.

OH MY GOODNESS JA MORANT 😱



DUNK OF THE YEAR CANDIDATE pic.twitter.com/OQsyR28lKj