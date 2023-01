Ξανά χωρίς Γιάννη οι Μπακς κόντρα στους Χιτ

Απών από δεύτερο διαδοχικό αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς, απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και αυτός ήταν ο λόγος που δεν είχε αγωνιστεί ούτε στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης, στην Φλόριντα.

Έτσι, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στην South Beach τα «ελάφια» θα παραταχθούν δίχως τον ηγέτη τους, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στην τρέχουσα regular season.

ESPN Sources: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is expected to be out today vs. the Miami Heat (ABC, 1 PM). Antetokounmpo has been dealing with a sore left knee.