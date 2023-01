Απίστευτη ατμόσφαιρα από 63.000 οπαδούς στο ιστορικό ματς των Σπερς στο Alamodome! (vids)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς μετά από 21 χρόνια επιστρέφουν στο επιβλητικό Alamodome για την αναμέτρηση με τους Ουόριορς, σε ένα ματς με ιστορικό χαρακτήρα, αφού έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε αγώνα του NBA!

Περισσότεροι από 63.000 οπαδοί δίνουν το παρών στην ιστορική αναμέτρηση των Σπερς με τους Ουόριορς, σπάζοντας το ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε αναμέτρηση του ΝΒΑ, με την ατμόσφαιρα να προκαλεί ανατριχίλα.

Η μεγαλύτερος προσέλευση σε έναν αγώνα regular season του ΝΒΑ -μετρημένη με τα εισιτήρια που διανεμήθηκαν- ήταν τα 62.046 άτομα που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς να αναμετριούνται με τους Ατλάντα Χοκς στο Georgia Dome στις 27 Μαρτίου 1998.

Οι Σπερς πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν ότι είχαν πουληθεί 63.592 εισιτήρια για τον αγώνα και απομένει η επίσημη καταμέτρηση για το ιστορικό ρεκόρ...

