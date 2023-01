«Κράξιμο» και από παίκτες για την διαιτησία στο Βίρτους - Ολυμπιακός! (pics)

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, η φάση με τον Οτζελέγε και τον Παπανικολάου στο ματς της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό έφερε αντιδράσεις στους γηπεδούχους και... ανάγκασε μέχρι και το σπίκερ της Euroleague ΤV να πάρει ξεκάθαρη θέση.

Το ίδιο έκαναν και οι Ματ Τζάνινγκ και Μάλκολμ Ντιλέινι στο Twitter. «Καμία έκπληξη για αυτόν που έδωσε αυτό το φάουλ. Πόσο καιρό η Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να κλείνει τα μάτια; Κάθε εβδομάδα τα ίδια με αυτόν τον τύπο», είπε ο πρώτος, με τον δεύτερο να προσθέτει πως «Ήταν άθλιο. Οι διαιτητές είναι τραγικοί».

Zero surprise at the one who called it. 😂😂 how long is Euroleague gonna continue to cover their eyes? It’s becoming a weekly thing with this guy https://t.co/EYiOnLaDF3