Γίνονται και στο ΝΒΑ: Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς έκραξε τους διαιτητές στο Twitter! (pic)

Διαιτητικά... εγκλήματα δεν γίνονται μόνο στην Euroleague. Ακόμα και στην κορυφαία λίγκα του κόσμου υπάρχουν συχνά παράπονα για τις αποφάσεις στο παρκέ και, όπως φαίνεται, ο Μαρκ Κούμπαν δεν... άντεξε άλλο και ξέσπασε.

«Δεν έχει δει χειρότερη διαιτησία. Δεν σέβονται καθόλου τον Λούκα. Απίστευτο», έγραψε ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς στο Twitter κατά την διάρκεια του αγώνα με τους Λέικερς, που, τελικά, κατέληξε στα χέρια της ομάδας του.

Δείτε εδώ το ποστ:

Stan van gundy is absolutely right. Worst officiated game. Luka gets no respect. Unreal.