Ο KLaw ήταν ασταμάτητος και με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 9/12 σουτ, κάνοντας τα πάντα για ακόμα ένα παιχνίδι, δείγμα της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται με την επιστροφή του στη δράση.

Kawhi did it all in the @LAClippers win 😤



33 PTS

9 REB

4 AST

4 STL

9-12 FGM

12-12 FTM pic.twitter.com/GRcbtn5YR6