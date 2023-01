Από τον Κολοσσό στην Γερμανία ο Όσμπορν

Στο γερμανικό πρωτάθλημα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαλίκ Όσμπορν. Ο Αμερικανός φόργουορντ ξεκίνησε τη σεζόν στον Κολοσσό Ρόδου και υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδώρου μέτρησε 5,7 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Η συνέχεια της σεζόν θα τον βρει στην Κέμνιτζ. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA η γερμανική ομάδα άνοιξε κύκλο επαφών μαζί του και κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία, ώστε να ενισχύσει την φροντ λάιν της στη συνέχεια της σεζόν.

Έτσι, ο Όσμπορν δεν θα μείνει για πολύ free agent, καθώς οι Niners του έδωσαν συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και μαζί την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα άκρως απαιτητικό πρωτάθλημα, όπως είναι το γερμανικό.

Source: American forward Malik Osborne is expected to sign with Niners Chemnitz for the remainder of the 2022-23 season.

Osborne started the season in Greece with Kolossos Rhodes and averaged 5.7 points and 4 rebounds per game. @SdnaGr #basketball