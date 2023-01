Παραμένει... πιστός στον Ερυθρό Αστέρα ο Καμπάτσο (pic)

Ο έμπειρος γκαρντ δεν μπορεί να αγωνιστεί στην Euroleague λόγω της τιμωρίας του Ερυθρού Αστέρα και, παρά την απογοήτευσή του, δήλωσε πιστός στους Σέρβους, στέλνοντας και μήνυμα για την συνέχεια.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Twitter:

«Μένω στον Ερυθρό Αστέρα! Μένω με τον σύλλογο, με τους συμπαίκτες μου, με τους οπαδούς μας και με αυτή την πόλη. Πάμε μαζί για νέες νίκες».

I am staying at Crvena zvezda! I am staying with the club, with my teammates, with our fans and with this city. Let's go together with new victories. Napred Crvena zvezda!