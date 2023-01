Μονακό - Ολυμπιακός: O «πόλεμος των άστρων» με 2.27

Ανάλυση και προγνωστικά για την ματσάρα στο Μονακό αλλά και το Παναθηναϊκός-Φενέρ, στην πρώτη ημέρα της διαβολοβδομάδας!

Η πρώτη εβδομάδα διπλών παιχνιδιών της νέας χρονιάς περιέχει για τις ελληνικές ομάδες δύο μεγάλα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει απαντήσεις για την προβληματική του εικόνα υποδεχόμενος τη Φενέρ στο ΟΑΚΑ ενώ ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο, για μια αναμέτρηση που περιμένει με ανυπομονησία ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη.

Βίοι αντίθετοι και μια συναρπαστική εβδομάδα που μόλις ξεκινάει για τους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ. Την ώρα που οι ερυθρόλευκοι του Πειραιά φουλάρουν ξανά τις μηχανές τους σκορπώντας τρόμο στον ανταγωνισμό με το αγωνιστικό πρόσωπο που παρουσιάζουν και τα εντυπωσιακά επιθετικά τους διαστήματα που μπορούν να τελειώσουν κάθε αντίπαλο, το «τριφύλλι» έχει βυθιστεί στην εσωστρέφεια ψάχνοντας απαντήσεις για το συνεχές underperformance και τη συνολικά άσχημη εικόνα που βλέπουμε εδώ και καιρό. Τι επιφυλάσσει άραγε η εβδομάδα αυτή;

Mονακό-Ολυμπιακός

Ματσάρα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που μπορεί να καθηλώσει τους φίλους του μπάσκετ ανά την Ευρώπη στις οθόνες τους. Σπουδαία συγκέντρωση ταλέντου σε δύο εξαιρετικές, διαφορετικά δομημένες επιθέσεις, ένα δυνατό υπόβαθρο μετά την περυσινή μεγάλη τους μάχη στα playoffs της διοργάνωσης. Μονακό και Ολυμπιακός μας δίνουν το πιο ενδιαφέρον ματσάρισμα της αγωνιστικής. Ένας μπασκετικός «πόλεμος των άστρων».



Οι ερυθρόλευκοι θυμίζουν και πάλι την ομάδα που ξεκίνησε τη χρονιά με το γκάζι στο πάτωμα. Διαθέτουν την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης η οποία έχει οικοδομηθεί στις βάσεις της ανιδιοτέλειας και του αλτρουισμού, απορροφώντας πολύ προσεκτικά κάθε δεξιότητα των προσώπων που την απαρτίζουν. Η κυκλοφορία της μπάλας είναι υποδειγματική και το σωστό φιλτράρισμα των εκτελέσεων έχει εκτοξεύσει την αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού, ο οποίος σουτάρει με 38.6% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου (Νο3 στην Ευρωλίγκα) και διατηρεί τον καλύτερο δείκτη AST/TO (1.9).



Το σύνολο του κόουτς Μπαρτζώκα έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση μέχρι τώρα και δίκαια βρίσκεται στην κορυφή. Όμως οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος καθώς άλλες τέσσερις ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ. Μια από αυτές είναι και η εξαιρετική φέτος Μονακό. Οι Μονεγάσκοι επηρεάστηκαν από τον τραυματισμό του Λόιντ (θα χάσει μερικές εβδομάδες ακόμα), χάνοντας εν μέρει την αγωνιστική τους ισορροπία. O Aμερικανός γκαρντ είχε πολύ σημαντικό (εξισορροπιστικό) ρόλο στο παιχνίδι της Μονακό και η απουσία του σόκαρε το αγωνιστικό της σώμα.



Ο Μάικ Τζέιμς μετράει 11.3 πόντους με 7/23 δίποντα (30.4%), 3/20 τρίποντα και 3.3 λάθη στα τελευταία τρία ματς της διοργάνωσης με τον Έλι Οκόμπο να έχει βγει μπροστά (19.5 πόντοι και 9.0 τελικές πάσες στα δύο τελευταία παιχνίδια), κουβαλώντας την Μονακό που μετράει ρεκόρ 2-3 από τις 14/12 μέχρι τώρα. Οι Μονεγάσκοι διαθέτουν μια πολύ παραγωγική transition επίθεση «γράφοντας» 1.29 πόντους/κατοχή, επίδοση που τους τοποθετεί στο Νο3 της διοργάνωση (Νο2 οι ερυθρόλευκοι με 1.35). Είναι εξόχως σημαντικό για την ελληνική ομάδα να πιάσει υψηλά standards σε όρους αμυντικού transition, προστατεύοντας παράλληλα τη μπάλα και προσέχοντας τις μεταβιβάσεις της.



Παίχτες όπως ο Μπράουν, ο Μπλόσομγκεϊμ και ο Ντιαλό είναι πολύ επιθετικοί στα μετόπισθεν και στρώνουν το χαλί του ανοιχτού γηπέδου για την ομάδα του Ομπράντοβιτς. Επιβάλλεται λοιπόν για τους φιλοξενούμενος να κάνουν ένα παιχνίδι χαμηλού αριθμού λαθών.



Αντίθετα με την παραγωγική της δυναμική, η Μονακό έχει κενά στα μετόπισθεν τα οποία μπορεί να σημαδεύσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι περιστροφές της δεν είναι οι καλύτερες δυνατές και ένα σύνολο με σπουδαία κυκλοφορία της μπάλας όπως ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο ότι θα βρει καλές περιφερειακές εκτελέσεις από θέση. Βεζένκοφ, Λαρεντζάκης και Κάνααν («έγραψε» 8/11 απέναντι στην ΑΕΚ) μπορούν να πλήξουν τους γηπεδούχους. Ένα άλλο μελανό σημείο στην αμυντική λειτουργία των Μονεγάσκων εντοπίζεται στην αναχαίτιση των Post ups. Οι ψηλοί του Ομπράντοβιτς έχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα (footwork, positioning) και το επίπεδο των συνεργασιών της Μονακό για να αποτραπούν τέτοιες καταστάσεις δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα. Ο Fall εδώ μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για τη Μονακό.



Moustapha Fall Πόντοι 8+ σε απόδοση 1.90 στη Stoiximan



Η αναμέτρηση αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη για τον Ολυμπιακό που βρίσκει απέναντι του έναν βασικό ανταγωνιστή, ο οποίος έρχεται από πολύ μέτριες εμφανίσεις και θα τα δώσει όλα για να εξιλεωθεί. Η Μονακό θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια όμως οι ερυθρόλευκοι μπορούν να της βάλουν φρένο εάν εμφανιστούν απόλυτα συγκεντρωμένοι και εκτελέσουν σωστά το πλάνο τους. Must Watch παιχνίδι που μπορεί δυνητικά να παράγει σπουδαίο θέαμα.



Bet Builder με Πόντοι Over 157.5 και Mike James Ασίστ 5+ σε απόδοση 2.27 στη Stoiximan



Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε



Τις πταίει στον Παναθηναϊκό; Οι πράσινοι του Ντέγιαν Ράντονιτς διανύουν μια άσχημη περίοδο παρουσιάζοντας πιθανόν το χειρότερο αγωνιστικό τους πρόσωπο τα τελευταία χρόνια. Ποτέ άλλοτε το «τριφύλλι» δεν έδειχνε τέτοια έντασης σημάδια πνευματικής κατάρρευσης όπως τώρα. Φαίνεται πως η αδυναμία λύσεως των προβλημάτων που παρατηρούνται από την αρχή της χρονιάς, έχει «γράψει» στην ψυχολογία των παιχτών με αποτέλεσμα να αδυνατούν σήμερα να εκτελέσουν βασικά πράγματα.



Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Φενέρμπαχτσε μετρούν πέντε συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη λαβώθηκε από τα προβλήματα τραυματισμών, πέφτοντας από την κορυφή μετά το εξαιρετικό της ξεκίνημα. Το αξιοζήλευτο μπάσκετ της ισορροπίας που παρουσίασε η ομάδα του Έλληνα ομοσπονδιακού μοιάζει με μακρινή ανάμνηση με τη Φενέρ να μαστίζεται από έντονα επιθετικά προβλήματα τον τελευταίο καιρό, αδυνατώντας να παράγει με την ευκολία που το έκανε μέχρι πρότινος. Μιλάμε για την ίδια ομάδα που μετρούσε 17-1 εντός και εκτός συνόρων στο διάστημα των δύο πρώτων μηνών της σεζόν (από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι τις 29 του Νοέμβρη).



Η Φενέρ προσπαθεί πλέον να αναρρώσει και παρά την πρόσφατη αγωνιστική της κάμψη παραμένει μια πολύ ποιοτική ομάδα. Πρόκειται για ένα σπουδαίο transition σύνολο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είναι δεδομένο ότι ο κόουτς Ιτούδης θα προσπαθήσει να στριφογυρίσει το μαχαίρι στη βαθιά φετινή πληγή των πρασίνων, την transition άμυνα. Με τον Καλάθη μηχανοδηγό, μια πλειάδα περιφερειακών εκτελεστών στα «φτερά» και ψηλούς που ξέρουν να τρέχουν το γήπεδο και να χτυπούν στην καρδιά του «ζωγραφιστού», η άμεση επίθεση της Φενέρ θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τους γηπεδούχους. Η αμυντική ετοιμότητα του Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι θα παίξει καταλυτικό ρόλο.



Scottie Wilbekin Πόντοι 12+ σε απόδοση 1.91 στη Stoiximan



Οι Τούρκοι είναι δυνατοί στον τομέα των ριμπάουντ και δη στην επίθεση όπου έχουν την ικανότητα να κερδίζουν έξτρα μπάλες. Είναι προαπαιτούμενο για τον αδύναμο σε όρους rebounding Παναθηναϊκό να τους κρατήσει μακριά από το καλάθι. Ο Τζόναθαν Μότλεϊ , σημείο αναφοράς της Φενέρ στο «ζωγραφιστό», είναι ένας από τους πιο δυνατούς παίχτες της διοργάνωσης ενώ παράλληλα έχει αρκετές δεξιότητες στην επίθεση. Κατεβάζει 2.8 επιθετικά ριμπάουντ ανά παιχνίδι και η γραμμή ψηλών των πρασίνων θα έχει πολύ δουλειά απέναντι του.



Ο Παναθηναϊκός οφείλει να μπει επιθετικά και χτυπήσει στις αδυναμίες των φιλοξενούμενων στην προσπάθεια του να παράγει. Η ελληνική επίθεση μπορεί να επενδύσει σε δράσεις που θα ενεργοποιηθούν για την αξιοποίηση των ψηλών του. Η Φενέρμπαχτσε είναι αρκετά αδύναμη όσον αφορά την Post up-άμυνα (επιτρέπει 1.030 πόντους/κατοχή, Νο17 στη διοργάνωση) αλλά και την αναχαίτιση του Roll Man (του σκρίνερ που ρολάρει στο καλάθι) σε καταστάσεις Pick & Roll (επιτρέπει 1.250 πόντους/κατοχή, Νο16 στη φετινή Ευρωλίγκα).



Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες για τον Παπαγιάννη αλλά και για τον Αρτούρας Γκουντάιτις που μπορεί να φθείρει τον αντίπαλο παίζοντας με πλάτη στο καλάθι. Σημειώστε ότι η τουρκική άμυνα δέχεται 1.087 πόντους ανά κατοχή από Spot up εκτελέσεις (Νο14 στην Ευρωλίγκα). Με την κατάλληλη υπομονή στο μισό γήπεδο, το «τριφύλλι» μπορεί να βρει καλά σουτ, ειδικά για τον Ντέρικ Ουίλιαμς αλλά και για τους Μαντζούκα-Γκριγκόνις.



Οι πράσινοι ψάχνουν τον καλό τους εαυτό σε μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη περίοδο για αυτούς. Χρειάζονται ένα ξέσπασμα για να βρουν ξανά το χαμόγελο και την καλή τους διάθεση, κατάσταση που θα αλλάξει λίγο την καθημερινότητα στη μικροκοινωνία της ομάδας. Αυτό είναι το πιο βασικό στην παρούσα φάση και όχι η άνοδος στον βαθμολογικό πίνακα και το κυνήγι των στόχων. Τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της εβδομάδας αυτής ίσως δώσουν την ευκαιρία για ένα τελευταίο ηλεκτροσόκ στο αγωνιστικό σώμα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει άραγε ακόμα σφυγμός στο «τριφύλλι»;



Bet builder με Πόντοι Under 168.5 και Georgios Papagiannis Πόντοι 7+ σε απόδοση 1.56 στη Stoiximan



*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog