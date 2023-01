Ο Εσιέν κατέρρευσε και έδειχνε να πονάει αρκετά, όμως ευτυχώς σηκώθηκε γρήγορα μετά την ιατρική παρέμβαση.

Ο νεαρός παρακολούθησε τον αγώνα από τον πάγκο και θα περάσει από αυστηρό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Δείτε εδώ το βίντεο:

Members of the Old Dominion men’s basketball team watched in shock, and many held back tears, as their teammate Imo Essien collapsed during play in the first half of the contest. pic.twitter.com/KepBw9NxNk