Αφοπλιστικός ο Ντόντσιτς: «Βλέπω περισσότερο Euroleague από ΝΒΑ»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν κοιτάζει την πορεία των υπόλοιπων υποψήφιων MVP στο ΝΒΑ, o Σλοβένος σούπερ σταρ των Μάβερικς απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα. Βλέπω μερικά παιχνίδια του NBA, αλλά παρακολουθώ περισσότερο την Euroleague. Αλλά αν υπάρχει κάποιο πραγματικά καλό ματς του NBA στην τηλεόραση, θα το δω».

Να σημειωθεί πως ο Ντόντσιτς φαντάζει αυτή την περίοδο ως το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου του MVP στην κανονική περίοδο, έχοντας 34 πόντους, 8,8 ριμπάουντ και 8,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 36 παιχνίδια.

When asked about keeping tabs on the MVP race, Luka Doncic explained that he watches more EuroLeague than NBA games: “Not really. I watch some NBA games, but I watch more EuroLeague than NBA. But if it is a really good NBA game on TV, I will watch it.” pic.twitter.com/mAEmY25Bdl