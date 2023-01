Το μήνυμα του Γιάννη μετά την ήττα από τους Χόρνετς: «Στο επόμενο...» 

«Στο επόμενο», έγραψε στο twitter ο Ελληνας σούπερ σταρ, θέλοντας να ξεχάσει γρήγορα την «εφιαλτική» βραδιά , για εκείνον και την ομάδα του, στο Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε με 2 σουτ εύστοχα στα 7 σε 22 λεπτά, ενώ το προηγούμενο χαμηλό του ρεκόρ σε πόντους του αυτή τη σεζόν ήταν 16 πόντους, δύο φορές.

«Δεν έχουμε ανταποκριθεί σε αυτό που χρειάζεται για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα παιχνίδι NBA πολλές φορές τώρα», είπε ο προπονητής των Μιλουόκι Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλτσερ. «Και, είναι ανησυχητικό», πρόσθεσε, όπως αναφέρει το ESPN.

On to the next. pic.twitter.com/PiJoYhd1sN