Επίσημο: Τέλος ο Πολονάρα από την Εφές - Τον ανακοίνωσε η Ζαλγκίρις (pic)

Με το πέρας του πρώτου γύρου της Euroleague η Αναντολού Εφές και ο Ακίλε Πολονάρα χάραξαν χωριστούς δρόμους.

Ο Ιταλός φόργουορντ δεν βρισκόταν στο πλάνο του Εργκίν Αταμάν ενόψει συνέχειας, καθώς δεν κατάφερε να βρει ρόλο στην ομάδα.

Έτσι, η Εφές ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον διεθνή φόργουορντ, τον οποίο και ευχαρίστησε για την προσφορά του στο πρώτο μισό της σεζόν.

Όσο για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του; Αυτός θα είναι η Ζαλγκίρις, με την ομάδα του Κάουνας να ανακοινώνει το deal με τον Ιταλό άσο για τη συνέχεια της σεζόν.

