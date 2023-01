Απίστευτο: Μέσα σε μια εβδομάδα χάλασε δύο φορές η μπασκέτα στην έδρα των Νάγκετς! (vid)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρξε στο ματς των Νάγκετς με τους Σέλτικς, όταν χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά για να επιδιορθωθεί το πρόβλημα και να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση.

Λίγες ημέρες αργότερα οι Νάγκετς υποδέχθηκαν τους Καβαλίερς και στην έναρξη του τέταρτου δωδεκαλέπτου οι διαιτητές διαπίστωσαν ότι υπάρχει νέο πρόβλημα με την ρακέτα.

Αυτή τη φορά, οι τεχνικοί του γηπέδου είχαν την know how και κατάφεραν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα πιο γρήγορα, με τον προπονητή των Νάγκετς, Μάικ Μαλόουν να μην κρύβει τον εκνευρισμό του.

Nuggets/Cavs game delayed due to uneven rim and the vibes are all over the place 😂 pic.twitter.com/nKXHFl0UaO