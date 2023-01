Λεμπρόν και Ντουράντ προηγούνται στην ψηφοφορία για το All Star Game (pic)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς προηγείται στη σχετική λίστα για ακ΄μα μια χρονιά με 3.168.694 ψήφους, με τον Κέβιν Ντουράντ να είναι πρώτος στη λίστα της Ανατολής, με 3.118.545 ψήφους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έρχεται τρίτος με 2.998.327 ψήφους, ενώ τέταρτος είναι ο Στεφ Κάρι με 2.715.520 ψήφους.

Στα αξιοσημείωτα η παρουσία του Λάουρι Μάρκανεν στην 7η θέση της Δύσης με 466.998 ψήφους, αλλά και του Ντέρικ Ρόουζ, στην Ανατολή, με 220.229 ψήφους.

LeBron James and Kevin Durant lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



