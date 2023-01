Οι «πράσινοι» θα πρέπει να συνεχίσουν τη σεζόν χωρίς τον καλύτερο παίκτη τους, ωστόσο φροντίζουν να στέκονται στο πλευρό του.

«Θα επιστρέψεις πιο δυνατός», ήταν το σχετικό μήνυμα της Ζαλγκίρις προς τον άτυχο γκαρντ.

You will come back stronger, @k3vans12! 💚 pic.twitter.com/IK4MQQQs3s