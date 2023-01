Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπιασε μυθική επίδοση 51 χρόνων! (pic)

Ο «Greek Freak», που απέναντι στους Ουίζαρντς έκανε ρεκόρ καριέρας στους πόντους με 55, συνέχισε με... φόρα και κόντρα στους Ράπτορς, σημειώνοντας σε ένα 24ωρο 85 πόντους συνολικά και στα δύο ματς.

Ο Γιάννης, μάλιστα στα τελευταία πέντε ματς του, έχει 200+ πόντους, 80+ ριμπάουντ και 30+ ασίστ και έγινε ο πρώτος παίκτης στο NBA, που σημειώνει αυτή την αδιανόητη επίδοση, μετά τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ το μακρινό 1972.

Έτσι, ο Έλληνας σούπερ σταρ έβαλε για ακόμη μια φορά το όνομά του δίπλα σε αυτό του παίκτη-θρύλου των Μπακς και των Λέικερς.

Giannis Antetokounmpo is the first player to total 200+ PTS, 80+ REB, and 30+ AST over a 5-game span since Kareem Abdul-Jabbar in 1972. pic.twitter.com/jy1pyOHfQm