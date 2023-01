Σημαντική ενίσχυση με Λιακόπουλο για τον Αμύντα

Ποιότητα και εμπειρία πρόσθεσε ο Αμύντας με την απόκτηση του 39χρονου γκαρντ Νίκου Λιακόπουλου.

Ο Αμύντας βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Elite League με ρεκόρ 3-8 και στην προσπάθειά του να αναρριχηθεί βαθμολογικά προχώρησε στην απόκτηση του έμπειρου γκαρντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αθλητικός Όμιλος Αμύντας Υμηττού ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Νίκο Λιακόπουλο. Ο 39χρονος πλει μεικερ και σουτινγκ γκαρντ με ύψος 188 εκατοστά, θα ενισχύσει άμεσα το ανδρικό τμήμα στο πρωτάθλημα της Elite League Ερρίκος Ντυνάν .

Ο Νίκος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο amyntas.gr αναφερόμενος στη νέα του ομάδα: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που γίνομαι μέλος μίας ομάδας, που έχει τη φήμη της οικογένειας, καταλαβαίνοντας αυτήν την έννοια, από την πρώτη συζήτηση με τους ανθρώπους της. Ο Αμύντας είναι ένα Σωματείο που τον ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες σχέσεις, παράμετρος που συντέλεσε στη συμφωνία μας. Αγωνιστικά, είμαι έτοιμος και ανυπομονώ να συμμετέχω στη δύσκολη προσπάθεια του υπόλοιπου της χρονιάς, κατακτώντας τα περισσότερα που μπορούμε. Δεν μπορώ επίσης να μην αναφερθώ και στο ζεστό καλωσόρισμα του κόουτς Δημήτρη Λιόγα και των συνεργατών του. Εύχομαι να έχουμε μία σεζόν χωρίς τραυματισμούς και πολλές νίκες».

Who is who

Γεννημένος στο Περιστέρι, στις 16 Μαρτίου του 1983, ξεκίνησε το μπάσκετ στις ακαδημίες του Περιτερίου. όπου αγωνίστηκε έως και το Εφηβικό, ξεκινώντας στη συνέχεια μία αξιοζήλευτη πορεία σε όλες τις Εθνικές κατηγορίες, έχοντας μία συμμετοχή σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας με τον Φάρο Κερατσινίου, κατακτώντας δύο φορές τη θέση του πρώτου σκόρερ στη δεύτερη τη τάξει Εθνική κατηγορία και συμμετέχοντας σχεδόν όλες τις χρονιές στους πρώτους της στατιστικής στο σκοράρισμα και στις ασιστ.

Η πρώτη αγωνιστική συμμετοχή του Νίκου σε ανδρικό τμήμα πραγματοποιήθηκε σε ηλικία 18 ετών, στο πρωτάθλημα της Α2, με την ομάδα του Σπόρτιγκ κατακτώντας τη 2η θέση στους σκόρερ της κατηγορίας, δίνοντάς του το διαβατήριο να συμετάσχει με το Μαρούσι στην πρώτη κατηγορία την επόμενη σεζόν.

Τις επόμενες έξι περιόδους αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας, διαδοχικά με τις ακόλουθες ομάδες, Σπόρτιγκ, Όφη-Ηράκλειο, Ηλυσιακός, Δάφνη, Παγκράτι, Ηρακλής. Τη διετία 2009-11 συμμετείχε με τον Ερμή Περάματος αρχικά στην Α2 και την επόμενη χρονιά στη Β’ Εθνική (πρώτος σκόρερ) κατακτώντας την άνοδο.

Τη σεζόν 2011-12 επέστρεψε στην Α1 με τον Κολοσσό Ρόδου, συνεχίζοντας την επόμενη περίοδο με τον Πανελευσινιακό βγαίνοντας 3ος σκόρερ και 3ος στις ασιστ. Η συμμετοχή του στην πρώτη κατηγορία συνεχίστηκε και τις 2 επόμενες χρονιές με την Νέα Κηφισιά, μετακομίζοντας στην Α2, στη συνέχεια, με τον Φάρο Κερατσινίου, καταφέρνοντας την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και την άνοδο, που δεν υλοποιήθηκε, όπως και την επόμενη σεζόν.

Οι επόμενοι σταθμοί στην μπασκετική του καριέρα είναι η ΔόξαΛευκάδας (2017-18 , Α2), Ιωνικός Νίκαιας (2018-19 , άνοδο στην Α1), Διαγόρας Δρυοπιδέων (2019-20 , Α2), Ιωνικός Νίκαιας (από 31/12/2019 , Α1) και στην Κόρινθο (2020-21 , Β’ Εθνική), που συνέχισε και την περασμένη περίοδο.

Καλώς ήρθες Νίκο στην ομάδα μας και σου ευχόμαστε μία λαμπρή συνέχεια κοντά μας!!».