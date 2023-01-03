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Χρόνος ανάγνωσης 6’

Αναπτυξιακό Κοριτσιών: Αρχίζει στο Τσοτύλι το τουρνουά «Πέτρος Καπαγέρωφ»

Μπάσκετ
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Το τουρνουά «Πέτρος Καπαγέρωφ» επιστρέφει για το Αναπτυξιακό Κοριτσιών και το 36ο ραντεβού έχει δοθεί στο Τσοτύλι, Δήμου Βοϊου Κοζάνης, το διάστημα 3-5 Ιανουαρίου με επικεφαλής τους υπευθύνους του προγράμματος ανάπτυξης κοριτσιών, Γιώργου Τσεμπέρη και Δήμητρα Καλέντζου.

Θα συμμετάσχουν επίσης, οι περιφερειακοί  προπονητές: Ιωάννης Παπούλης (ΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), Μιχάλης Πετράκης (ΕΚΑΣΚ), Αφροδίτη Αραπατσάνη (ΕΣΚΑΘ) και Κώστας Παπαδημητρίου (ΡΟΔΟΣ).

Το πρόγραμμα των προπονήσεων και των αγώνων

ΤΡΙΤΗ, 03.01.2023
ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
09.00-10.00 ΗΡΑ
10.00-11.00 ΑΘΗΝΑ
11.00-12.00 ΑΡΤΕΜΙΣ
12.00-13.00 ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ
17.00 ΗΡΑ-ΑΘΗΝΑ
19.30 ΑΡΤΕΜΙΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 04.01.2023
ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
09.00-10.00 ΗΡΑ
10.00-11.00 ΑΡΤΕΜΙΣ
11.00-12.00 ΑΘΗΝΑ
12.00-13.00 ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ
17.00 ΗΡΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
19.30 ΑΘΗΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ, 05.01.2023
ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
09.00-10.00 ΑΘΗΝΑ
10.00-11.00 ΑΡΤΕΜΙΣ
11.00-12.00 ΗΡΑ
12.00-13.00 ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ
17.00 ΑΘΗΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
19.30 ΗΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ
1 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  1 2008 ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 ΚΑΚΑΡΑ ΡΕΒΒΕΚΑ 1-2 2009 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3 ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΕΦΗ 1-2 2009 ΚΡΟΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1-2 2009 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
5 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   2 2008  ΠΑΟΚ
6 ΔΕΝΕΚΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ   2 2008 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ
7 ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ  2-3 2008 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
8 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ     2-3 2008 ΠΑΟ
9 ΠΑΠΠΑ  ΑΛΚΗΣΤΙΣ 3 2008 ΝΙΚΟΠΟΛΗ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
10 ΣΤΑΘΙΣ ΧΡΥΣΗ 3 2008 POUPHALEN
11 ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 3-4 2008 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
12 ΣΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3-4 2009 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ
13 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ  4 2010 ΜΑΡΟΥΣΙ
14 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ           4-5 2009 ΒΑΟΛ ΧΙΟΥ
15 ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 5 2008 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΗΡΑ
1 ΣΚΟΥΜΑ ΝΕΦΕΛΗ            1 2010 ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
2 ΜΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1-2 2008 Ε.Α. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
3 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ   1-2 2008 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
4 ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΕΛΛΑ 2 2008 ΚΡΟΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΚΑΤΕΡΙΑΝΝΑ 2 2009 ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ
6 ΣΤΑΜΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 2009 ΠΑΟΚ
7 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  2 2008 ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
8 ΠΑΦΥΛΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ   2-3 2009 ΑΙΓΕΑΣ ΧΙΟΥ
9 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  2-3 2008 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80’
10 ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 3 2009 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
11 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ        3-4 2008 Ο.Α ΧΑΝΙΩΝ
12 ΤΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  3-4 2009 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   4 2008 ΑΘΛΕΩΝ ΣΑΜΟΥ
14 ΚΑΒΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   4 2009 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
15 ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 5 2009 ΑΡΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ
1 ΜΑΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1 2009 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
2 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΗΡΙΔΑ 1 2008 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ
3 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΜΑΡΑ 2 2009 ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΡΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΩ   1-2 2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
5 ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 2008 Ν.ΙΩΝΙΑ
6 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 2008 ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ
7 ΛΙΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2-3 2009 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
8 ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   2-3 2009 ΔΑΝΑΟΙ  ΑΡΓΟΥΣ
9 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ  3 2009 ΑΙΟΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
10 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3 2008 ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
11 ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ     3-4 2008 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
12 ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 4 2009 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
13 KAIRE DIOP 4 2008 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
14 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 4 2009 ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
15 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 2009 ΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
1 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ   1 2008 ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2 ΒΙΓΚΑ ΣΥΛΙΑ 1-2 2008 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
3 ΤΡΟΥΛΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 1-2 2010 Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
4 ΑΛΕΞΙΟΥ  ΡΕΓΓΙΝΑ 1-2 2008 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ  ΛΙΝΔΟΥ
5 ΚΥΡΟΥ ΕΛΛΗ                     2 2008 ΠΑΣ  ΓΙΑΝΝΕΝΑ
6 ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΛΕΝΑ 2 2008 ΖΑΟΝ
7 ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ  ΘΟΔΩΡΑ 2 2009 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
8 ΠΑΠΑ ΟΛΓΑ 2-3 2008 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
9 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ 2-3 2009 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
10 ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 3 2009 ΠΑΟΚ
11 ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   3 2008 ΠΑΟ
12 ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  3-4 2008 ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
13 ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4 2009  ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ         5 2008 ΑΠΟΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
15 ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ     5 2008 ΑΡΗΣ
Αναπτυξιακό Κοριτσιών: Αρχίζει στο Τσοτύλι το τουρνουά «Πέτρος Καπαγέρωφ»
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