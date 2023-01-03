Αναπτυξιακό Κοριτσιών: Αρχίζει στο Τσοτύλι το τουρνουά «Πέτρος Καπαγέρωφ»

Το τουρνουά «Πέτρος Καπαγέρωφ» επιστρέφει για το Αναπτυξιακό Κοριτσιών και το 36ο ραντεβού έχει δοθεί στο Τσοτύλι, Δήμου Βοϊου Κοζάνης, το διάστημα 3-5 Ιανουαρίου με επικεφαλής τους υπευθύνους του προγράμματος ανάπτυξης κοριτσιών, Γιώργου Τσεμπέρη και Δήμητρα Καλέντζου.
Θα συμμετάσχουν επίσης, οι περιφερειακοί προπονητές: Ιωάννης Παπούλης (ΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), Μιχάλης Πετράκης (ΕΚΑΣΚ), Αφροδίτη Αραπατσάνη (ΕΣΚΑΘ) και Κώστας Παπαδημητρίου (ΡΟΔΟΣ).
Το πρόγραμμα των προπονήσεων και των αγώνων
ΤΡΙΤΗ, 03.01.2023
ΩΡΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
09.00-10.00
ΗΡΑ
10.00-11.00
ΑΘΗΝΑ
11.00-12.00
ΑΡΤΕΜΙΣ
12.00-13.00
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ
17.00
ΗΡΑ-ΑΘΗΝΑ
19.30
ΑΡΤΕΜΙΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 04.01.2023
ΩΡΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
09.00-10.00
ΗΡΑ
10.00-11.00
ΑΡΤΕΜΙΣ
11.00-12.00
ΑΘΗΝΑ
12.00-13.00
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ
17.00
ΗΡΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
19.30
ΑΘΗΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ, 05.01.2023
ΩΡΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
09.00-10.00
ΑΘΗΝΑ
10.00-11.00
ΑΡΤΕΜΙΣ
11.00-12.00
ΗΡΑ
12.00-13.00
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ
17.00
ΑΘΗΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
19.30
ΗΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ
1 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1
2008
ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
ΚΑΚΑΡΑ ΡΕΒΒΕΚΑ
1-2
2009
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΕΦΗ
1-2
2009
ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1-2
2009
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
5
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2
2008
ΠΑΟΚ
6
ΔΕΝΕΚΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
2
2008
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ
7
ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
2-3
2008
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
8
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ
2-3
2008
ΠΑΟ
9
ΠΑΠΠΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
3
2008
ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
10
ΣΤΑΘΙΣ ΧΡΥΣΗ
3
2008
POUPHALEN
11
ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
3-4
2008
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
12
ΣΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3-4
2009
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
13
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
4
2010
ΜΑΡΟΥΣΙ
14
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
4-5
2009
ΒΑΟΛ ΧΙΟΥ
15
ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
5
2008
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΗΡΑ
1
ΣΚΟΥΜΑ ΝΕΦΕΛΗ
1
2010
ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
2
ΜΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1-2
2008
Ε.Α. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
3
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
1-2
2008
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
4
ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΕΛΛΑ
2
2008
ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5
ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΚΑΤΕΡΙΑΝΝΑ
2
2009
ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ
6
ΣΤΑΜΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2
2009
ΠΑΟΚ
7
ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
2
2008
ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
8
ΠΑΦΥΛΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
2-3
2009
ΑΙΓΕΑΣ ΧΙΟΥ
9
ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2-3
2008
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80’
10
ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
3
2009
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
11
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
3-4
2008
Ο.Α ΧΑΝΙΩΝ
12
ΤΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
3-4
2009
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
13
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4
2008
ΑΘΛΕΩΝ ΣΑΜΟΥ
14
ΚΑΒΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4
2009
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
15
ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
5
2009
ΑΡΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ
1
ΜΑΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
2009
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
2
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΗΡΙΔΑ
1
2008
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ
3
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΜΑΡΑ
2
2009
ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΡΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
1-2
2009
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
5
ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2
2008
Ν.ΙΩΝΙΑ
6
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2
2008
ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ
7
ΛΙΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
2-3
2009
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
8
ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2-3
2009
ΔΑΝΑΟΙ ΑΡΓΟΥΣ
9
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
3
2009
ΑΙΟΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
10
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3
2008
ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
11
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3-4
2008
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
12
ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
4
2009
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
13
KAIRE DIOP
4
2008
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
14
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4
2009
ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
15
ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
5
2009
ΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
1
ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
1
2008
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2
ΒΙΓΚΑ ΣΥΛΙΑ
1-2
2008
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
3
ΤΡΟΥΛΗ ΒΑΛΕΡΙΑ
1-2
2010
Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
4
ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
1-2
2008
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ
5
ΚΥΡΟΥ ΕΛΛΗ
2
2008
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
6
ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΛΕΝΑ
2
2008
ΖΑΟΝ
7
ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΘΟΔΩΡΑ
2
2009
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
8
ΠΑΠΑ ΟΛΓΑ
2-3
2008
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
9
ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ
2-3
2009
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
10
ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
3
2009
ΠΑΟΚ
11
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3
2008
ΠΑΟ
12
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3-4
2008
ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
13
ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
4
2009
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
14
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
5
2008
ΑΠΟΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
15
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
5
2008
ΑΡΗΣ