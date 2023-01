Αδιανόητη καρφωματάρα του Ίρβινγκ - «Τρελάθηκε» ο πάγκος των Νετς (vid)

Ο Γιούτα Ουατανάμπε επιχείρησε να πληγώσει την άμυνα των Σπερς, όμως η μπάλα βρήκε σίδερο και ο Ίρβινγκ με τρομερό άλμα πήρε το ριμπάουντ και κάρφωσε με δύναμη.

Ο πάγκος των Νετς σχεδόν μπήκε μέσα στο παρκέ, με τους συμπαίκτες του Ίρβινγκ, να πιάνουν το κεφάλι τους, ξετρελαμένοι από την αδιανόητη ενέργεια του «Uncle Drew».

Η πιο χαρακτηριστική αντίδραση ήταν αυτή του Ουατανάμπε, που έδειχνε πραγματικά έκπληκτος με το εντυπωσιακό highlight που χάρισε ο Κάιρι Ίρβινγκ.

KYRIE PUTBACK JAM 😱 THE NETS ARE HOOPING TONIGHT. 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/2XwN9DbvPt

Yuta could barely believe it 🔨 https://t.co/rVQlllj5h8 pic.twitter.com/aquHn1xS66