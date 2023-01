Ο έμπειρος γκαρντ... μεταμόρφωσε τον Ερυθρό Αστέρα και με «όπλο» τις εξαιρετικές εμφανίσεις του (15,8 πόντοι, 17,7 στο ranking ανά ματς) κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη για τον Δεκέμβριο στην Euroleague.

