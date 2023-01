Προσωρινή διακοπή στο Νάγκετς-Σέλτικς λόγω της μπασκέτας! (vids)

Στα μέσα τους τέταρτου δωδεκαλέπτου, οι διαιτητές διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα με το καλάθι των Σέλτικς, έτσι οι τεχνικοί του γηπέδου άρχισαν τις εργασίες για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Οι σκάλες έκαναν την εμφάνισή τους, τα αλφάδια μπήκαν πάνω στο καλάθι και οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν, με την διακοπή να διαρκεί κάτι παραπάνω από 20 λεπτά!

Μάλιστα, λόγω της μεγάλη διακοπής που υπήρξε, οι παίκτες των δύο ομάδων χρειάστηκε να κάνουν ξανά προθέρμανση, πριν ξεκινήσει και πάλι ο αγώνας.

Δείτε παρακάτω τα video:

The issue at the Celtics @ Nuggets game take longer and longer to resolve as a second ladder suddenly appears and the Nuggets Mascot comes to give a helping hand pic.twitter.com/Mv48Ganu3G