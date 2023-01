Έτοιμος για ντεμπούτο με τους Μπλέιζερς ο Γκάρι Πέιτον II

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Πέιτον πήρε το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο των Μπλέιζερς και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του τα ξημερώματα της Τρίτης, στην αναμέτρηση κόντρα στους Πίστονς.

O Πέιτον που την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τους Μπλέιζερς, κυρίως με την εκπληκτική αμυντική συμπεριφορά του.

Portland Trail Blazers swingman Gary Payton II is listed available to make his season debut on Monday vs. the Detroit Pistons.