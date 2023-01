Στο πρώτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρηση ο Τάιους Τζόουνς είδε τον Τζα Μοράντ ότι ήταν έτοιμος να απογειωθεί, ύψωσε την μπάλα και ο γκαρντ των Γκρίζλις με απίστευτο άλμα... πέταξε και κάρφωσε με τα δύο χέρια την μπάλα στο καλάθι.

LOOK OUT BELOW!



Ja Morant SOARS in for the alley-oop slam 🤯



Watch NOW⤵️

https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/P8PWeenOOk