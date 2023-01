Μπακς: Αμφίβολος ο Γιάννης για το ματς με Ουίζαρντς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, αισθάνεται ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, με τους Μπακς να τον δηλώνουν στη λίστα των αμφίβολων για την αναμέτρηση με τους Ουίζαρντς τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/1, 03:00).

Οι Μπακς θα παραταχθούν χωρίς τον Τζρου Χόλιντεϊ και τον Κρις Μίντλετον, με ενδεχόμενη απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσθέτει έναν ακόμη... πονοκέφαλο για τον Μάικ Μπουντενχόλζερ.

NBA INJURY ALERT: Bucks PF/C Giannis Antetokounmpo (knee) is listed as questionable for tonight's game vs. the Wizards. pic.twitter.com/T70qeVGRmv