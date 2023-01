Γιάννης εναντίον Ντόντσιτς: Φιλικό της Ελλάδας με την Σλοβενία στις 4 Αυγούστου

Όπως έγινε επίσημα γνωστό, η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία στις 4 Αυγούστου και το ΟΑΚΑ θα... ζήσει την τιτανομαχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τν Λούκα Ντόντσιτς.

Δείτε εδώ το σχετικό post:

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM