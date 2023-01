Ο Σλοβένος γκαρντ, ολοκλήρωσε το πρώτο δωδεκάλεπτο έχοντας 21 πόντους, βάζοντας πλώρη για ακόμη μια μεγαλειώδη επίδοση, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου στις ΗΠΑ.

O Λούκα «Μάτζικ», συνέχισε μάλιστα το ίδιο εντυπωσιακά και στη δεύτερη περίοδο, έχοντας σημειώσει ήδη 30 πόντους στο ημίχρονο!

Luka has 21 PTS in the 1st quarter 🗣️ https://t.co/LktyXIyM4M pic.twitter.com/Z43IRvNu3W