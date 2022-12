Απίστευτος Γιάννης: Έγραψε μυθικές επιδόσεις που είχαν να σημειωθούν από το 1966 και το 1982

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αποχαιρέτησε το 2022 με τον καλύτερο τρόπο, αφού κόντρα στους Μπουλς είχε 45 πόντους, 22 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ απέναντι στους Τίμπεργουλβς σημείωσε 43 πόντους, έχοντας 20 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το πρώτο back to back 40+ πόντους, 20+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, μετά τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που είχε καταγράψει ανάλογη επίδοση πριν από 56 χρόνια και πιο συγκεκριμένα το 1966.

Παράλληλα ο Γιάννης έγινε ο πρώτος που κάνει back to back 40+ πόντων και 20+ ριμπάουντ, μετά τον Μόουζες Μαλόουν, που είχε καταγράψει την συγκεκριμένα επίδοση πριν από 40 χρόνια, το 1982!

43 PTS

20 REB

5 AST



Giannis is the first player to drop back-to-back 40/20 games since 1982. pic.twitter.com/m1WT6xUjPu