Μετά το τέλος, των υποχρεώσεών του με την Βιλερμπάν ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε στο ΟΑΚΑ για να δει την πρώην του ομάδα.

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να κάθεται παρέα με τον συμπαίκτη του Ντόντα Χολ, παρακολουθώντας την αναμέτρηση.

.@TheNatural_05 and Donta Hall in the house for the 🇬🇷 derby👀@ASMonaco_Basket pic.twitter.com/is13w5lc8f