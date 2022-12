Η πίεση στο… πράσινο

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ετοιμάζονται για την τρίτη φετινή τους αναμέτρηση, πρώτη στο ΟΑΚΑ, και ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το «ερυθρόλευκο» φαβορί και την «πράσινη» δυναμική.

*Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, πράξη τρίτη για τη σεζόν 2022-2023 με τους «ερυθρόλευκους» να έχουνξεκάθαρα πάνω χέρι.

*Νίκη στον τελικό του super cup και κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

*Νίκη στο παιχνίδι του πρωταθλήματος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και σε συνδυασμό με την ήττα του Παναθηναϊκού στο «Αλεξάνδρειο» επί του Άρη, μεγάλο και ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου που δίνει και το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs.

*Σερί 9 συνεχόμενων νικών επί του «αιωνίου» αντιπάλου. Τα σερί και τα ρεκόρ είναι για να.. σπάνε αλλά η επίδοση αυτή δίνει άλλο αέρα στον Ολυμπιακό και παράλληλα φορτώνει με έξτρα πίεση τον Παναθηναϊκό.

*Μπορεί να είναι μια «μάχη» μεταξύ των δύο, αλλά ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του «μάχη» για την τετράδα της διοργάνωσης (βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 6-9), ενώ ο Παναθηναϊκός δίνει τη «μάχη» του για την οκτάδα έχοντας χάσει.. έδαφος (13η θέση με ρεκόρ 6-9).

*Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Μετά τις 4 συνεχόμενες νίκες, ήρθαν οι 3 συνεχόμενες ήττες που τον άφησαν πίσω και πλέον η νίκη τόσο στο ματς με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ αλλά και με τη Μπάγερν στο Μόναχο (με το οποίο κλείνει ο πρώτος γύρος) αποτελεί μονόδρομο.

*Από δύο συνεχόμενες ήττες προέρχεται και ο Ολυμπιακός, που ναι μεν δε διάγει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση στη σεζόν, αλλά έχει… μαξιλαράκια, παίζει εκτός έδρας και νομοτελειακά κάποια στιγμή το αήττητο σερί του επί του Παναθηναϊκού θα «σπάσει».

*Τραυματίες. Πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Νέιτ Ουόλτερς. Ο playmaker του «τριφυλλιού» αποτελεί παίκτη «κλειδί» για τους «πράσινους» κάτι που φάνηκε με την απουσία του στον τελικό του super cup αλλά και με την παρουσία του στο ΣΕΦ. Αν πόνταρα θα πόνταρα στην παρουσία του. Την ίδια ώρα αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι δεδομένο ότι θα περιμένει τον καλύτερο του παίκτη (19,2 πόντους και 7,2 ριμπάουντ με 71% στο δίποντα, 44,2% στο τρίποντο και 89,3% στις βολές) μέχρι την τελευταία στιγμή. Και εδώ το ίδιο θα πόνταρα. Ακόμα και χωρίς προπόνηση, αν ο Βεζένκοφ αισθανθεί καλύτερα θα είναι στην αποστολή.

*Ερωτηματικό. Η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις. Ο Λιθουανός παίκτης επέστρεψε από τον τραυματισμό στην μέση που τον άφησε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ο Γκριγκόνις ήρθε το καλοκαίρι στο «τριφύλλι» από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ως το βαρύ «πυροβολικό» της ομάδας αλλά μέχρι στιγμής και για διάφορους λόγους δεν έχει καταφέρει να αποδώσει τα αναμενόμενα. Τώρα, όμως, έχει την ευκαιρία να κάνει το restart και να το πιάσει από την αρχή.

*Ντουέιν Μπέικον. Ο παίκτης που ήρθε στον Παναθηναϊκό και άλλαξε τα δεδομένα. Πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, ο οποίος στο βράδυ του μπορεί να «σκοτώσει» οποιονδήποτε αντίπαλο, αλλά στη κακή του βραδιά μπορεί να δημιουργήσει θέματα στην ομάδα του. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό σκόρερ, αλλά και το ξεκίνημα του Μπέικον στο παιχνίδι.

Δημιουργία. Ένας τομέας όπου ο Ολυμπιακός υπερέχει κατά κράτος του Παναθηναϊκού είναι οι ασίστ. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 22,5 ασίστ ανά ματς, ενώ ο Παναθηναϊκός μόλις 15,6. Σχεδόν 7 ασίστ λιγότερες. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να μείνει στα νούμερά του, με ελαφρώς αυξητική τάση και παράλληλα να καταφέρει να περιορίσει τους Σλούκα (6,9) και Ουόκαπ (5,1) τότε θα είναι σε καλό δρόμο.

*Παπαγιάννης VS Φαλ. Ξεκάθαρα το πιο ενδιαφέρον match up της αναμέτρησης, που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό (και πάλι) είναι αυτό μεταξύ του Γιώργου Παπαγιάννη και του Μουστάφα Φαλ. Ο σέντερ του Ολυμπιακού σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις έχει κερδίσει κατά κράτος τον Έλληνα σέντερ, ο οποίος θέλει να βγάλει αντίδραση και να… αποδείξει πράγματα. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και η αμυντική τακτική του Παναθηναϊκού και το αν ο Ντέγιαν Ράντονιτς αποφασίσει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό τόσο στο ένας εναντίον ενός, αλλά και στην αντιμετώπιση των pick and roll.

*ΟΑΚΑ. Η πρώτη φετινή αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, η δεύτερη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τώρα σειρά παίρνει το ΟΑΚΑ. Το οποίο ουδεμία σχέση έχει με Κρήτη και φυσικά ουδεμία σχέση έχει με ΣΕΦ. Στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων δε θα πέφτει… καρφίτσα. Το sold out έχει γίνει εδώ και δέκα ημέρα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμα μαγικό βράδυ στο… παλμαρέ του, δημιουργώντας ατμόσφαιρα όπως μόνο αυτός ξέρει. Αυτόν τον κόσμο η ομάδα πρέπει να τον εκμεταλλευτεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

*Γιώργος Μπαρτζώκας. Όταν τα πράγματα στραβώνουν στην ομάδα, ειδικά πριν από ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο… εξωαγωνιστικό παιχνίδι μπαίνει ακόμα μεγαλύτερη τακτική. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγες ημέρες πριν εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία (και όμως!!!) και μάλιστα σαν να μην έφτανε αυτό ο Ολυμπιακός μοίρασε και non paper για το θέμα αυτό. Για να δημιουργήσει κλίμα, να βάλει πίεση στους διαιτητές της αναμέτρησης και να κάνει τα… γνωστά δικά του παιχνίδια.

Ας ελπίσουμε ότι οι Ιερεθουέλο, Ντιφαλά και Βίλιους, θα μείνουν εκτός αυτών των τακτικών και παρά το γνωστό τους παρελθόν θα μοιράσουν το καρπούζι στα δύο. Και τα σπόρια.

*Βολές. Μπορεί μέσα σε όλα τα σερί, μέσα σε όλα τα στατιστικά, μέσα σε όλες τις προσωπικότητες ενός τέτοιου παιχνιδιού να περνάει στα… ψιλά, όμως η ευστοχία από τη γραμμή των 4,5 μέτρων μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Ανάλογα φυσικά και με την αντιμετώπιση που θα έχουν οι δύο ομάδες από τους διαιτητές και τα κριτήρια που θα υπάρχουν. Ο Παναθηναϊκός είναι κάκιστος σε αυτόν τον τομέα, καθώς σουτάρει με το πολύ χαμηλό ποσοστό του 73,9% όντας 14ος σε όλη τη διοργάνωση, ενώ ο Ολυμπιακός εκτελεί με σχεδόν 10% μεγαλύτερη ευστοχία. Το ποσοστό των «ερυθρόλευκων» φτάνει στο 83,5% με την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής λίστας.

ΥΓ: Του φάνηκε περίεργο του coach Μπαρτζώκα ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού έκανε sold out σε ένα γήπεδο 18.000 θέσεων δυο εβδομάδες πριν το ματς. Λογικό. Όπως έχει μάθει κανείς...