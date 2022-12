Μαργαρίτης: «Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα αυτή την στιγμή»

Ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα τόνισε πως ο Παναθηναϊκός αποτελεί αυτή την περίοδο την καλύτερη ομάδα στην Α1 Γυναικών μετά το τέλος του μεταξύ τους αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζον Μαργαρίτης: «Πρώτα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ευτυχισμένος, με υγεία και χαρά, ο καινούργιος χρόνος. Παίξαμε με τον Παναθηναϊκό που ίσως αυτή τη στιγμή να είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα της Α1. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά με την πρώτη του πεντάδα, με τις βασικές ωστόσο να μην παίζουν για 40 λεπτά και την κόουτς να ξεκουράζει τις παίκτριές της όσο μπορούσε.

Η ομάδα μας με πολύ λίγες αλλαγές δεν σκέφτηκε ότι ήταν κουρασμένη και τους πάλεψε για ολόκληρο το παιχνίδι. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι για μια ακόμα φορά πως ήταν η καλύτερη ομάδα. Εγώ είμαι περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν σήμερα οι κοπέλες μας, ενώ ταυτόχρονα βλέπω μια ομαδική βελτίωση που με κάνει να ανυπομονώ για πότε θα έρθουν τα επόμενα παιχνίδια, ώστε να δω ποια από αυτά θα μπορέσουμε να κερδίσουμε.

Το επόμενο ματς είναι στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο, την Τετάρτη, και θα θέλω να καλέσω τους φιλάθλους του ΠΑΣ να γεμίσουν τις κερκίδες και να μας βοηθήσουν απέναντι στον Πρωτέα Βούλας. See you at the game…».