Όλα ξεκίνησαν από το μαρκάρισμα του Μόριτζ Βάγκνερ, ο οποίος έσπρωξε τον Κίλιαν Χέις, με αποτέλεσμα ο Γάλλος γκαρντ να πέσει στον πάγκο των Πίστονς.

Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει αφού οι παίκτες των Πίστονς ζήτησαν τον λόγο από τον Βάγκνερ, ενώ ο Χέις χτύπησε τον Γερμανό με γροθιά και κάπου εκεί ακολούθησε ο κακός χαμός!

Δείτε παρακάτω το video:

Things got heated between the Magic and Pistons 😳 pic.twitter.com/5IiZBoBZYx