Τακιανός: «Το παιχνίδι εξελίσσεται ραγδαία και απαιτεί συνεχή ενημέρωση»

Λίγες ημέρες πριν από τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες του, για το τοπικό σεμινάριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης στην Ελευθερούπολη, ο Φώτης Τακιανός αναφέρεται στη σημασία τέτοιων ενεργειών, αλλά και στη θεματολογία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ:

Για την παρουσία του, ως ομιλητής: «Θεωρώ ότι το basketball είναι ένα άθλημα που απαιτεί συνεχή ενημέρωση. Τα τελευταία χρόνια με τις τεράστιες αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι, είναι αναγκαίο όλοι οι προπονητές να είναι διαρκώς ενημερωμένοι. Συνολικά το παιχνίδι εξελίσσεται ραγδαία, με ταχύτατο ρυθμό. Γι αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται τέτοια σεμινάρια, να ανταλλάσσονται απόψεις και να εμπλουτίζονται οι γνώσεις όλων. Ένα σεμινάριο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ομιλία αυτού που παρουσιάζει ένα θέμα, αλλά και στη διαδραστικότητα. Η συμμετοχή βοηθά τους πάντες».

Για τη θεματολογία του: «Αποφάσισα να μιλήσω για ice άμυνα και επίθεση γιατί είναι κάτι που χρησιμοποήσαμε πολύ πέρσι στη Λάρισα με μεγάλη επιτυχία. Πέραν αυτού, θεωρώ πως είναι μια άμυνα που εξελίσσεται και γίνεται αναγκαίο στο πώς παίζεται πλέον το basketball με τη λογική ότι μεγάλο ποσοστό των επιθέσεων είναι μέσα από το pick n roll, ιδίως μέσα από κίνηση κι όχι στατικά. Οπότε γίνεται αναγκαίο να περιορίσουμε την ταχύτητα της μπάλας, αλλά και των παικτών. Τη δεύτερη μέρα, θα αναφερθώ στην επίθεση εναντίον ice και στο πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα».

*Ο Φώτης Τακιανός θα αναπτύξει την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου το θέμα "side-wing on ball screen - defense: ice defense coverage, rules and adjustments" και το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου το θέμα "side-wing on ball screen - offense: how to attack ice defense coverage, strategy and counters".