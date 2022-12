Ο γκαρντ των «γερακιών» έβγαλε αδιανόητη alley oop πάσα από το κέντρο του γηπέδου, φτάνοντας τις 4 ασίστ στο δεύτερο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Δείτε παρακάτω το video:

A casual Trae Young half-court lob 🤯



He has a game-high 4 AST early in Q2.



📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/cl41qdqddS