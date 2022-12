Ο Ντουράντ προσπέρασε τον Ντάνκαν στην λίστα των σκόρερ όλων των εποχών

Ο KD με το αγαπημένο του σουτ από μέση απόσταση, έφτασε τους 26,497 πόντους στην καριέρα του και εκτόπισε από την 15η θέση τον Τιμ Ντάνκαν στην λίστα των σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Επόμενος στόχος του Ντουράντ είναι να προσπεράσει και τον Ντομινίκ Ουίλκινς, με τον πρώην αστέρα των Χοκς και του Παναθηναϊκού, να έχει σημειώσει 26,688 πόντους στην πλούσια καριέρα του στο NBA.

With this bucket, Kevin Durant passed Tim Duncan for 15th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/1OPIH2EspQ

Congrats to @KDTrey5 of the @BrooklynNets for moving up to 15th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/mBs8xOESF6