Νοβίτσκι: «Ευχαριστώ τους Μάβερικς και τον Κιούμπαν» (pic)

Ο θρυλικός Γερμανός, που συνέδεσε το όνομά του με τους Μάβερικς, παρέστη στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που φιλοτέχνησαν προς τιμήν του οι Τεξανοί και είδε τους Μαβς να επικρατούν των Λέικερς με 124-115.

Λίγη ώρα αργότερα ο Ντιρκ Νοβίτσκι με μήνυμά του στο Twitter, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ξεχωριστή κίνηση των Μάβερικς και του ιδιοκτήτη τους, Μαρκ Κιούμπαν.

«Τι ημέρα! Ευχαριστώ πολύ τους Ντάλας Μάβερικς και τον Μαρκ Κιούμπαν. Νιώθω τόση μεγάλη τιμή», ανέφερε στο μήνυμά του ο θρύλος των Τεξανών.

What a day! Thanks so much @dallasmavs and @mcuban. I’m truly honored and humbled pic.twitter.com/KR21lvYGIP