Ο Τζα Μοράντ έγραψε ιστορία στην πρώτη του εμφάνιση σε Christmas Day! (pic)

Ο... αέρινος γκαρντ των Γκρίζλις, σημείωσε 36 πόντους, είχε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ και έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που έχει 35+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ στο ντεμπούτο του στην Christmas Day.

Ο Μοράντ έτσι έβαλε το όνομά του δίπλα στον θρυλικό, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που είχε καταφέρει ανάλογο επίτευγμα, στο ντεμπούτο του σε ματς ανήμερα των Χριστουγέννων.

Only 2 players in NBA history have recorded 35+ PTS, 5+ REB, and 5+ AST in a Christmas Day debut.



Kareem Abdul-Jabbar. Ja Morant.#NBAXmas 🎄🎁 pic.twitter.com/BK2Tjwh4O3