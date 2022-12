«Βόμβα» Χάρντεν: Σκέφτεται επιστροφή στους Ρόκετς το καλοκαίρι

Η πορεία του Τζέιμς Χάρντεν έχει πολλές μετακινήσεις και γενναίες αποφάσεις που σχετίζονται με την καριέρα του. Από τους Θάντερ πήρε την απόφαση να μετακομίσει στους Ρόκετς και από εκεί στους Νετς.

Πλέον ο «Μούσιας» αγωνίζεται στους Φιλαδέλφεια 76ερς, όμως το μέλλον του στην Πενσιλβάνια μόνο δεδομένο δεν πρέπει να θεωρείται.

Ο ίδιος μάλιστα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με τους Ρόκετς να μην φεύγουν από το πλάνο. Για την ακρίβεια, το ενδεχόμενο επιστροφής του Χάρντεν στο Τέξας έχει βάση, καθώς σε περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή με τους Σίξερς το ερχόμενο καλοκαίρι, η πρώτη επιλογή του είναι η επιστροφή στους Ρόκετς.

Μια εξέλιξη που όπως είναι φυσικό κάνει το ερχόμενο καλοκαίρι ιδιαιτέρως «καυτό» όσον αφορά το μέλλον του Χάρντεν.

ESPN Sources: All-Star guard James Harden is seriously considering a return to the Houston Rockets in free agency this July -- if he decides against a new deal with the Philadelphia 76ers: https://t.co/ZqJGIL1ZeP