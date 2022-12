Σοκ στην Αίγυπτο: Κατέρρευσε κερκίδα στον τελικό του Super Cup - Δεκάδες τραυματίες! (pic)

Σύμφωνα με τα αιγυπτιακά ΜΜΕ, ένα μέρος της κερκίδας κατέρρευσε και καταπλάκωσε αρκετούς ανθρώπους, ενώ υπάρχουν αναφορές για πάνω από 20 τραυματίες.

Όπως αναφέρουν οι Αιγύπτιοι, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση από τα ασθενοφόρα, που έκαναν μέχρι και μια ώρα να φτάσουν στο γήπεδο για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση, ενώ δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

Δείτε παρακάτω τις σοκαριστικές φωτογραφίες:

وقوع جزء من السور الحديدي لمدرج جماهير الاتحاد السكندري اثناء مباراة فريقهم ضد الاهلي في كاس السوبر المصري لكرة السلة للرجال A part of the stands falls during the 2022 Egypt Basketball men's Super Cup match between Al Ahly SC and Al Ittihad Alexandria Club at Hassan Moustafa pic.twitter.com/5DnI82hOxs

BREAKING: Al Ahly vs Ittihad game in Basketball Super Cup has been suspended after part of the Ittihad fans stand collapsed.



We wish the injured ones a speedy recovery ❤️ pic.twitter.com/whrw0OOD8B