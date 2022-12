Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοφ δεν σκοράρει τρίποντο μετά το 31ο λεπτό (pic)

Η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ στη φετινή σεζόν δεν περνάει απαρατήρητη. Κάθε άλλο. Ο Βούλγαρος φόργουορντ είναι το βαρόμετρο του Ολυμπιακού στην επίθεση και ο παίκτης που κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από πολλούς άλλωστε θεωρείται ένα από τα φαβορί για το βραβείο του MVP της σεζόν, ενώ με το πέρας του αγώνα των Πειραιωτών με την Βίρτους Μπολόνια ο Σέρτζιο Σκαριόλο τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο power forward στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.

Όλα αυτά δείχνουν τοο πόσο κομβική είναι η παρουσία του πάνω στο παρκέ. Για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα 3stepsbasket.com προχώρησε σε ανάλυση του επιθετικού παιχνιδιού του τη φετινή σεζόν.

Από την ανάλυση αυτή, που είναι λεπτομερής, εστιάζοντας στην επιθετική συνεισφορά του Βεζένκοφ στα παιχνίδια του στην Euroleague, προέκυψε ένα στατιστικό που κάνει τη διαφορά. Ποιο είναι αυτό; Πως ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν έχει πετύχει τρίποντο μετά το 31ο λεπτό του αγώνα. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της τέταρτης περιόδου, δηλαδή, ο Βεζένκοφ σκοράρει είτε με βολές, είτε χτυπώντας κοντά στο καλάθι.

Το στοιχείο που τον κάνει δυνατό για τρεις περιόδους, το περιφερειακό του σουτ, στην τέταρτη περίοδο απουσιάζει, κάτι που αλλάζει σε μεγάλο βαθμό και την εικόνα του Ολυμπιακού.

Sasha Vezenkov scoring over the game time.

He hasn't hit any 3-pointer after the 31st minute of any game.

Is that a problem for #OlympiacosBC or a strategy?



Thanks to @AlexT15172674 for the idea.#EuroLeague pic.twitter.com/N7aAlX6SJn