Ξεκάθαρος Γιάννης: «Κανείς δεν θα σου δώσει τίποτα, πρέπει να πας και να το πάρεις» (pic)

Στο Μπρούκλιν οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν ακόμα μια ήττα στη σεζόν, σε ένα παιχνίδι στο οποίο κυνηγούσαν την ομάδα του Ζακ Βον στη μεγαλύτερη διάρκεια.

Παρά την προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο τα «ελάφια» δεν κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη, με τον Greek Freak να στέλνει το δικό του, ξεκάθαρο, μήνυμα με το πέρας του αγώνα.

«Κανείς δεν θα σου δώσει τίποτα. Πρέπει να πας και να το πάρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

No one is going to give you anything. You have to go and take it. pic.twitter.com/t6KX3xfj0q