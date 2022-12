Σοκ στους Λέικερς: Εκτός δράσης επ' αόριστον ο Άντονι Ντέιβις

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Λέικερς, μετά από συνεννόηση με τους γιατρούς της ομάδας αλλά και εξωτερικούς ειδικούς διαπιστώθηκε ότι ο Άντονι Ντέιβις έχει τραυματισμό λόγω στρες στο δεξί του πόδι.

Ο Ντέιβις θα μείνει εκτός επ' αόριστον, ενώ περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται από τους Λέικερς όταν θα κρίνουν ότι υπάρχουν εξελίξεις στον τραυματισμό του έμπειρου σέντερ.

After extensive consultation with Lakers team physicians and outside specialists, it has been determined that Anthony Davis has a stress injury in his right foot. Davis will be out indefinitely. Further updates will be provided when appropriate.