«Βόμβα» στο NBA: Ο ΝτεΡόζαν κάνει σκέψεις ανταλλαγής

Σύμφωνα με το Bleacher Report, στους General Managers της Λίγκας έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο ΝτεΡόζαν στο τέλος της σεζόν θα ζητήσει ανταλλαγή από τους Μπουλς «εάν τα πράγματα δεν βελτιωθούν αυτή τη σεζόν».

O έμπειρος γκαρντ την φετινή σεζόν έχει 25.9 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας σταθερά τον πρώτο σκόρερ των Μπουλς, που βρίσκονται στην 11η θέση της δυτική περιφέρειας με 13 νίκες και 18 ήττες.

Rival execs believe DeMar DeRozan could request a trade this offseason "if matters don't improve this season", per B/R's @ChrisBHaynes pic.twitter.com/iHKkTlMY9A