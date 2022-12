Απάντησε στον Σκαριόλο ο Τζέιμς: «Δεν πρόκειται να αλλάξει η δήλωσή μου»

Ο προπονητής της Βίρτους Μπολόνια υπεραμύνθηκε της τακτικής της Άλμπα, φέρνοντας κάποια παραδείγματα, αλλά και σχολιάζοντας την στάση του Αμερικανού άσου, με τον Τζέιμς πάντως να επανέρχεται.

«Η δήλωσή μου δεν έχει αλλάξει και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Δεν λειτούργησε (η άμυνά τους) γιατί έχασαν για έναν πόντο. Ανεξάρτητα από το αν ήταν κοντά ή όχι, έχασαν. Και το να παίζεις άμυνα «Box-and-1» έχει νόημα για να αλλάξεις τον ρυθμό του αγώνα, αλλά το να το κάνεις για 40 λεπτά είναι γελοίο και άσχημο μπάσκετ» έγραψε αρχικά ο Τζέιμς και συνέχισε:

«Δεν τρελάθηκα, ούτε ενοχλήθηκα ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που προσπαθείτε να με πιέσετε. Απλώς νομίζω ότι ήταν άσχημο μπάσκετ, αυτό είναι όλο. Όλοι έχετε τη γνώμη σας και εγω τη δική μου. Γι' αυτό είναι εδώ το Twitter».

My statement Hasn’t n won’t change. It didn’t work because they lost for one no matter if it was close or not they lost. And playing a box n one in spurts makes sense to change pace and rhythm but 40 minutes is ridiculous and nasty basketball.